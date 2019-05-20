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Kalorifer bacasına sıkışan güvercinin yardımına itfaiye yetişti

Mardin Midyat ilçesinde kalorifer bacasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Midyat'ta güvercin besleyen bir kişi, hayvanının bacaya sıkıştığını gördü. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine Sanayi Mahallesi Yıldızkent Sitesi C bloka giden itfaiye ekipleri, sıkışan güvercinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından güvercin kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Midyat İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Mehmet Ata Önel, “110 çağrı merkezine, Sanayi Mahallesi Yıldızkent Sitesindeki apartmanın son katında kalorifer bacasında bir güvercinin sıkıştığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine gelerek sıkışan güvercini kurtarıp sahibine teslim ettik” dedi.

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