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Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.


Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, Kamışlı kent merkezinde 3 bomba yüklü aracın infilak ettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

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