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Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği

ABD’nin, Irak üzerinden Suriye’deki terör örgütlerine gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgeden görüntülendi.

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgeden görüntülendi.


Dün gece ABD tarafından PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 200 araçtan oluşan konvoy, saat 22.00 sıralarında, Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri ve değişik marina kamyonları taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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