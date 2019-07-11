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Kamışlı'daki patlama Nusaybin'de de hissedildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu yaşanan şiddetli patlama, Nusaybin’de de hissedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu yaşanan şiddetli patlama, Nusaybin'de de hissedildi.


Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde Wista Mahallesi'nde kilise yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı bölgede meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığı öğrenilirken, patlamanın şiddeti Nusaybin'de de hissedildi. Kamışlı'da patlamanın meydana geldiği bölgeden yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

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