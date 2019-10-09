İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamışlı'dan atılan roket boş bir eve isabet etti

Kamışlı’dan atılan bir roket mermisi Mardin’in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.

Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir eve isabet etti.


Alınan bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Kamışlı'dan atılan bir roket mermisi Nusaybin'de boş bir eve isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak roket mermisinin isabet ettiği alanda inceleme yaptı.


Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şenyurt ve Nusaybin'den Kamışlı bölgesindeki patlama ve silah sesleri yoğun olarak duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.