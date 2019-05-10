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Kamor komplekste sema gösterisi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Kamor yaşam alanında düzenlenen sema gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Kamor yaşam alanında düzenlenen sema gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni aldı.


Artuklu ilçesinde 65 bin metrekare alan üzerine kurulan Kamor yaşam alanı Ramazan ayında farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. Kamor yaşam alanında bulunan açık hava düğün alanında iftardan sonra sema gösterimi yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program büyük beğeni aldı.

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