İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 3 kişi yaralandı

Mardin’de kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin'de kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Derik Kızıltepe Viranşehir karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç şarampole yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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