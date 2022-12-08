Kara lastikler ucuz fiyatıyla vatandaşın yeniden gözdesi oldu

Kırsal kesimde yaşayan insanların doğa şartlarına karşı en sağlam ayakkabısı olan kara lastikler yeniden ilgi görmeye başladı. Rafları dolduran kara lastiklerin satışı geçtiğimiz yıllara göre üç kat artarken, vatandaşlar sağlamlığından ve ucuz fiyatından dolayı çok memnun. Bir yandan zorlu doğa şartlarına karşı kullanımı devam eden kara lastikler, süs eşyası olarak da yoğun ilgi görüyor. 70 liraya satılan lastikler, kar ve çamura karşı vatandaşların en iyi koruyucularından.

“Bu yıl 300 çift sattık, satmaya da devam ediyoruz”

Son dönemde kara lastik satışlarının arttığını belirten Mahmut Özkan, “Kara lastik dediğimiz canavar ayakkabılar var. Zenne, çaçav, fantezi modelleri olan ayakkabılardır. İhtiyarların kullandığı kıslavet modelleri var. Kıslavet biraz pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor. Fiyatı 150 liradır. Kış şartlarına uygun canavar dediğimiz kara lastikler var, onların fiyatı 70 liradır. Kundura ve diğer ayakkabılar daha pahalı olduğu için bunlara talep arttı. Geçtiğimiz yıllarda 100 çift satıyorduk. Bu yıl ise 300 çift sattık, satmaya da devam ediyoruz. 36 ve 40 numaraya kadar garson boy deniliyor, 41 ve 45 arasına ise merdane boy deniliyor, bu boy ayakkabılar daha çok tercih ediliyor. Küçük numaralar, çocuklar için olanlar daha tercih edilmiyor. Küçük numaralı ayakkabıları kimisi evinde bir yere asmak için alıyor, kimisi süs amacıyla veya çocuklarına anlatmak için alıyorlar. Büyük numaralı olanlar ise şu an halen kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Küçükken çobanlık yaptım, bu ayakkabıyı çok kullandım”

Çocukluğunda kara lastik ayakkabıdan çok kullandığını belirten Kemal Akın, “Kardan, çamurdan korunak için kullanıyoruz. Ayakkabılar çok pahalı, ondan dolayı biz eski döneme döndük. Sağlam ayakkabıdır, 1 yıl hiçbir şey olmadan kullanabiliyoruz. Diğer ayakkabılardan daha ucuzdur. Şimdi ayakkabılar 500 veya bin lira arasında ama bu 70 lira. Ucuz olduğu için bunları kullanıyoruz. Çocuklar az kullanıyor ama büyükler halen kullanıyor. Küçükken çobanlık yaptım, bu ayakkabıyı çok kullandım. Kar ve çamurdan iyi koruyordu, o yüzden kullanıyorduk” dedi.