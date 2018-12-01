Karakol komutanı korucuları denetledi

Mardin'in Midyat ilçesinde Jandarma Karakol Komutanı Muharrem Durmaz, güvenlik korucularının nöbet kulübelerini denetledi.

Midyat'a bağlı mahallelerde bulunan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu kulübeleri denetleyen Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, nöbetçilerin yerinde olup olmadıklarını ve nizami nöbet tutup tutmadıklarını kontrol etti. Karakol Komutanı Durmaz, yaptığı denetimlerde güvenlik korucuları ile sohbet ederek güvenliğini sağladıkları bölgelerde daha dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.