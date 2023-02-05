Karda mahsur kalan elektrik dağıtım ekibini AFAD kurtardı

Mardin'in Artuklu ilçesi Akresta Geçidi'nde karda mahsur kalan Dicle Elektrik ekibi, Mardin İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Artuklu ilçesi Akresta Geçidi civarında kara saplanan DEDAŞ ekibini kurtarmak için AFAD ekipleri harekete geçti. DEDAŞ ekibi yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için harekete geçerken, Akresta Geçidi'nde kar engeline takıldı. Araçları kara saplanan ekip, mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma araçlarıyla bölgeye giden Mardin AFAD ekiplerinin çalışmaları sonunda DEDAŞ ekibine ait araç saplandığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 Dicle Elektrik çalışanı, daha sonra görevlerinin başına döndü.