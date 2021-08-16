Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kayan: "Aşı çıkmasaydı halimiz daha da kötü olurdu"

Fethullah Kayan, aşının ilaç değil, virüslere karşı korunma olduğunu söyleyerek, aşı çıkmasaydı durumun kötü hale gelebileceğini kaydetti.

Aşılama oranının düşük olduğu iller arasında ikinci olan Mardin'de vakalar artmaya devam ediyor. Yoğun bakımlarda yer kalmadığını ifade eden uzmanlar, vatandaşların aşı olması gerektiğini belirtiyor. Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fethullah Kayan, korona virüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kayan, virüslerin tedavisinin olmadığını fakat korunmanın aşılarla mümkün olabileceğini vurguladı. Dr. Kayan, "Aşı tarihlerine baktığımızda 1940'lı yıllarda çıkan virüsler aşılar sayesinde ortadan kaldırılmıştır. Aşı ilaç değildir, aşı korunmadır. İki yıldır hem sosyal hayatta hem ekonomide her alanda sıkıntılar var. Kızıltepe'deki korona virüs vakaları arttı, yoğun bakım servisinde yar kalmadı. Dünyanın hiçbir yerinde korona virüsü ortadan kaldıracak bir ilaç yok. Ama aşı var, çok şükür aşı çıktı aşı çıkmasaydı halimiz daha da kötü olurdu. Vakalar çok arttı. Bugün Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde 100'e yakın korona hastamız var, yoğun bakımımızda 12 yatak var hepsi dolu. 3 entübe hastamız var, vatandaşlar kendilerini korumalı. Bir ara koruma sebebiyle hasta sayımız 15'e düştü. Yoğun bakım ünitemizi kapattık. Bu da maske, hijyen, sosyal mesafe sayesinde oldu. Düğünler olmuyordu, taziyeler yapılmıyordu. Yaklaşık 2 aydır yasaklar ortadan kalktı, düğünler başladı. Ama bugün Mardin genelinde yoğun bakımlarımız doldu” dedi.

“Korona virüs bildiğimiz diğer virüslerden çok farklı”

Korona virüs geçirenlerin de aşı olmaları gerektiğini kaydeden Dr. Kayan, “Virüs mutasyona uğradığı için bu virüs başka bir virüs oluyor. Bu virüs daha çok yayılıyor. Virüs daha çok yayılması için mutasyon geçiriyor. Virüs vücutla daha çok mücadele etmek için mutasyona uğruyor. Bugünlerde delta varyantı çok fazla yayılıyor. Bu hastalığı geçirenler aşı olmalıdır. Korona virüse yakalanan ve üstüne aşı olanlar da yine kendilerini korumalıdırlar. Maskelerini takmaları gerekiyor, mesafelerini korumalılar, kalabalıklardan uzak durmalılar. Virüs mutasyona uğradığı için yine hastalanabilir. Korona virüs bildiğimiz diğer virüslerden çok farklı. Örneğin eskiden kızamık olanlar ikinci kez kızamık olmuyordu. Ama bu virüs diğer virüslerden çok farklı. Onlar gibi değil, çünkü mutasyona uğruyor. Kızamık virüsü mutasyona uğramıyordu. Şöyle bir şey var, hamilelikte ilk 3 ayda vücut organları şeklini alıyor. Mesela kalp kendi şeklini alıyor, böbrek kendi şeklini alıyor. Bu 3 ayda bebeğin hiçbir kimyasala maruz kalmasını istemiyoruz. Ağrı kesiciler olsun, mide şurubu olsun, antibiyotik olsun hamile kişi kendini her türlü kimyasaldan korumalı ve uzak durmalı. Ancak 3 aydan sonra ilaç içebilir, aşı da yapabilir” diye konuştu.