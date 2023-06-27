Karıştırılan çantadan çıkan 350 bin TL değerindeki ziynet eşya sahibine teslim edildi

Mardin'de çantaların karışması sonucu yanlışla aldığı çantada çıkan 350 bin TL değerindeki ziynet eşya çantası Nusaybin Polis Amirliğine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, 23 Haziran saat 15.00 sıralarında Diyarbakır Otogarı'ndan Mardin'e gelen vatandaşlar, bindikleri minibüste çantalarını karıştırdı. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, içerisinde 350 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan valizini bagaja yerleştirdiğini, saat 17.15'te Kızıltepe ilçesinde indiği sırada verilen valizin kendisine ait olmadığını, valizini bulamadığını beyan ederek durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine 26 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nusaybin Polis Merkezi Amirliğine başvuran ve ismi açıklanmayan vatandaş, bindiği araçtaki çantaların karışması sonucu aldığı çantada ziynet eşyası olduğunu ve çantanın kendisine ait olmadığını belirterek çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Çanta sahibi şahsın Nusaybin Polis Merkezi Amirliğine davet edilmesi sonucu valizi ve içerisindeki eşyaların eksiksiz bir şekilde teslim edildiği öğrenildi.

Çanta sahibinin de çantayı teslim eden vatandaş ile Nusaybin polisine teşekkür ettiği kaydedildi.