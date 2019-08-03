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Karşıya geçerken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza, Işıklar Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. yönetimindeki 73 FG 154 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ramazan Acar'a çarptı. Yaşlı adamın tırın altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Acar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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