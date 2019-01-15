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Kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dağlık bölgede kayalık ve uçurumda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Beyazsu Mahallesi mevki'isinde göçerlere ait 1 keçi ve 3 oğlak dağlık bölgedeki kayboldu. İki gün boyunca aranan hayvanlar dağlık bölgedeki uçurum kenarında bulundu. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan çoban ve hayvan sahipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi arama ve kurtarma ekibi uzun uğraşlar sonucu 1 keçi ve 3 oğlağı kurtardı.

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