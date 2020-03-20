İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çaptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde zikzaklar çizen otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ters durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.