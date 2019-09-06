Kaymakam Çam, çiçek yerine öğrencilere burs istedi

Son Mülki İdari Amirler Kararnamesiyle Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığına atanan Hüseyin Çam, görevine başladı. Tebrikleri kabul eden Kaymakam Çam, ziyarete gelenlerden çiçek getirmemelerini, bunun yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesini istedi.

Son Mülki İdari Amirler Kararnamesiyle Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Hüseyin Çam, örnek bir davranış sergiledi. Tebrik ziyaretine gelenlerden hediye kabul etmeyeceğini vurgulayan Kaymakam Çam, "Değerli Kızıltepeli hemşerilerim, ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizlerden ricam, tebrik için tarafıma gönderilecek çiçekler yerine, Kızıltepeli ihtiyaç sahibi öğrencilerinize burs verilmek üzere Kızıltepe Kaymakamlığına Eğitime Destek Derneğine bağış yapmanızdır. Yapılan tüm bağışlar ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bizzat şahsım tarafından sizlerin adına iletilecektir. Kızıltepe'ye merhaba der, tüm hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.