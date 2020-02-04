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Kaymakam Çam şehit yakınını ziyaret etti

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Ali Yücel’in ailesini ziyaret etti.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Ali Yücel'in ailesini ziyaret etti.


Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ile bir terör örgütü PKK ile girilen çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Ali Yücel'in ailesini ziyaret etti. Kaymakam Çam, şehit ailesin ile yakından ilgilendi. Kaymakam Çam, aile ile sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.


Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını anlatan Kaymakam Çam, “Vatanımız için canını feda eden şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

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