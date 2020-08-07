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Kaymakam Çam yol çalışmasını inceledi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kazılar nedeniyle bozulan Kilise Caddesindeki yol ve kaldırım çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kazılar nedeniyle bozulan Kilise Caddesindeki yol ve kaldırım çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Kızıltepe Belediyesi, yer altı çalışmaları nedeni ile bozulan yolları onarma çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Çam, kilim deseninin işlendiği Kilise Caddesinde incelemelerde bulunarak yapılan kaldırım ve yol çalışması ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yol ve kaldırımda görüntüyü bozan aksaklıkların giderilmesi ve düzeltilmesi yönünde talimat veren Kaymakam Çam, cadde üzerinde bulunan esnaf ile de sohbet ederek çalışma ile ilgili düşüncelerini alıp sorun ve taleplerini dinledi.


Kaymakam Çam, yolun en iyi şekilde yapılıp örnek bir yol olması için çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek caddenin en kısa sürede tamamlanacağı söyledi. Kaymakam Çam, "Başta yavrularımız olmak üzere esnaf ve vatandaşımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gönüllere girerek hep birlikte çok daha güzel bir Kızıltepe inşa edeceğiz inşallah" dedi.

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