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Kaymakam Çam'dan bayram ziyareti

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve ilçe protokolü Ramazan Bayramında görevli olan polis ve zabıta ekipleri ile sosyal mesafe kuralına uyularak bayramlaştı.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve ilçe protokolü Ramazan Bayramında görevli olan polis ve zabıta ekipleri ile sosyal mesafe kuralına uyularak bayramlaştı.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çizik ile birlikte bayramda görevini yapan güvenlik güçleri ve zabıta ekiplerini ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanında görev yapan polis ve zabıta ekiplerinin bayramını kutlayan Çam, ekiplerle bir müddet sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

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