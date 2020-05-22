Kaymakam Çam'dan şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla Ramazan Bayramında çocukların yüzünü güldürmek için 592 öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğuna bayram harçlığı ve hediye gönderildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl büyüklerin ellerini öpüp bayram harçlığı ve şekeri toplayamayacak olan çocuklar için Kızıltepe Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda ilçede yaşayan yetim, öksüz, şehit ve gazi çocukları tek tek tespit edilerek Ramazan Bayramında onları mutlu edecek hediyeler hazırlandı. 112 şehit, gazi çocuğu ile 480 yetim, öksüz çocuğa verilen hediye kutusunda bayram harçlığı, şeker ve çikolatalar ile bir zamanlar çocukların oynamaktan büyük keyif aldığı misket ve zeka oyunları yer aldı. Kaymakam Hüseyin Çam'ın çocukların bayramını kutladığı mektubun yer aldığı hediye kutuları Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çocuklara ulaştırıldı.

Kaymakam Çam yazdığı mektupta, “Değerli yavrum, öncelikle Ramazan Bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Bu bayramı beraber kutlayamasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyorum. Bunun için bayram şekerlerini ve harçlığını sana gönderiyorum. Tüm aile bireylerine selamlarımı iletiyor, sağlık, mutluluk ve barış içerisinde nice bayramlarda buluşmak temennisi ile seni Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Hediyeleri alan çocuklar büyük sevinç yaşarken Kaymakam Çam'a teşekkür etti.