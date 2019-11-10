Kaymakam Çam'dan vatandaşı rahatlatacak talimat

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uzun bir süredir güvenlik nedeniyle kapalı olan Mardin Caddesi Askerlik Şubesi yanındaki yol trafiğe açıldı.

Kızıltepe'de uzun süredir açılması beklenen yollar bir bir açılmaya başladı. Kaymakam ve Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla güvenlik sebebiyle kapalı bulunan Mardin Caddesi Askerlik şubesi yanındaki yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile temizlenen yol trafiğe açıldı. Yolun açılmasına sevinen vatandaşlar Kaymakam Hüseyin Çam'a teşekkür etti.

Öte yandan geçtiğimiz gün eski sanayi esnafını ziyaret eden Kaymakam Çam, kaymakamlık önünde güvenlik sebebiyle kapalı olan yolun açılması için talimat vermişti.