Kaymakam Cıdıroğlu muhtarlar ile buluşmaya devam ediyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, başkanlığında kırsal mahalle muhtarlarıyla Kızıltepe Ortaokulu konferans salonunda ikinci muhtarlar toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilçe jandarma komutanı, belediye kurum müdürleri, EDAŞ ve MARSU yetkililerinin de bulunduğu toplantıya 108 kırsal mahalle muhtarı katılım sağladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun konuşmalarıyla başlayan toplantı, muhtarların kendini tanıtması ve muhtarı oldukları kırsal mahallelerinde bulunan eksiklikleri dile getirmesi ile devam etti. Kızıltepe için çalıştıklarını belirten Kaymakam Cıdıroğlu, "Siz muhtarlarla beraber yürüyeceğiz bu yolda hep birlikte çalışacağız Sizler de bizim bulunduğunuz yerlerdeki temsilcilerimizsiniz. Merkez ve kırsal mahalle ziyaretlerine başladık haftada 3 mahalleyi ziyaret ediyoruz ve inşallah bu rakamı daha da arttıracağız. Bu ziyaretlerimiz sayesinde her şeyi yerinde görüyoruz eksiklikleri not ediyoruz. Gönül ister ki hepsini en kısa sürede yapalım ama tabiî ki bu kolay bir şey değil Kızıltepe büyük bir ilçe. Bizden önce yapılan şeyler mevcut bizler de güçlü ekibimizle üzerine bir şeyler ekleyeceğiz. Köylere baktığımızda çoğunlukta çöp konteyneri ve parke taşı talebi var. Bazı köylerde kanalizasyon sorunu var. İmkanlarımız dahilinde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız. Özellikle 2023 yılında köylerde parke taşı yapımına başlayacağız. Kış mevsimi geliyor yolların temizliği önemli özellikle kış mevsimiyle beraber çamur olan köy yollarına öncelik vereceğiz. Büyükşehir belediyesinden mıcır talebinde bulunduk vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışacağız. Hepimiz Kızıltepe için çalışıyoruz. Amacımız halka hizmet etmek. İlçe halkına en iyi hizmetin götürülmesi için problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için koordineli ve omuz omuza çalışılması gerekmektedir. Özellikle ihtiyaçların tespiti için muhtarlarımızın halkla ilişkisi önem arz etmektedir” dedi.

Toplantıda tüm muhtarların şikayet, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşler alınarak, imkanlar dahilinde gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtildi.