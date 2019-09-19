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Kaymakam Dinç ADEM mezunlarının iş yeri açılışını yaptı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Aile Destek Merkezi (ADEM) çatısı altında Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan kurslardan mezun olup sertifikasını alan girişimci kadınların iş yeri açılışını yaptı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Aile Destek Merkezi (ADEM) çatısı altında Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan kurslardan mezun olup sertifikasını alan girişimci kadınların iş yeri açılışını yaptı.


Kaymakam Dinç, aldığı kursların ardından kuaför dükkanı açan Ayten Abul ile bayan terzi dükkanı açan Hamdiye Yersiz'in iş yerlerinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Dinç, kadınların mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olduklarını söyledi. Kaymakam Dinç, “ADEM'lerde kurslara katılan kadınlarımız, mesleki eğitimlerinin ardından kendi iş yerlerini kurabilmektedir. Girişimcilere özellikle kadınlarımızın istihdamı açısından kursların artarak devam edeceğini belirtiyoruz. İş yerlerini açan kadınlara hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.


Abul ve Yersiz de Kaymakam Dinç'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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