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Kaymakam Dinç, güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutladı

Mardin’in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, görev başında çalışan güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, görev başında çalışan güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.


Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında Kaymakam Mustafa Dinç ve beraberindekiler güvenlik güçleri, hastanede tedavi gören hastalar ve vatandaşlar ile bayramlaştı. Hastanede tedavi gören hatalarla bayramlaşan Kaymakam Dinç, daha sonra görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramlarını tebrik etti.


Trafik kontrol noktasında yolcuların da bayramını kutlayan Kaymakam Dinç, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatıp dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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