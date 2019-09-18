Kaymakam Dinç, okul müdürleri ile bir araya geldi

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, okul müdürleri ile toplantı yaptı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Hamdin Ünlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet şah Aydıner, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okul müdürlerinin katılımıyla ilçe kültür merkezi konferans salonunda toplantı yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesinin yapılmasının ardından, projelerin yanında yeni müfredat programının uygulanması, okullarda gerçekleştirilen kitap okuma çalışmalarına devam edilmesi, değerler eğitimine önem verilmesi, resmi nezaket ve protokol kurallarının önemi, okul ve kurumlardaki güvenlik tedbirleri, belirli gün ve haftalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, sosyal-kültürel faaliyetlere öğrencilerin daha fazla yönlendirilmesi, sene içerisinde milli ve manevi değerler taşıyan kültürel gezilerin yapılması, destekleme ve yetiştirme kursları, sınavlar gibi pek çok önemli konu toplantıda ele alındı.

Kaymakam Mustafa Dinç toplantıda ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Dinç, "Eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için okul müdürlerimizin özverili bir şekilde çalışıyorlar. Yapılacak bu toplantıların yıl içerisinde de devamı gelecektir. Okul müdürleri eğitim ve öğretim kalitenin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verecek, yine ayrıca okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek zaman zaman toplantılar yapacaktır" dedi.