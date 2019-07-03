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Kaymakam Dinç vatandaşlarla buluştu

Mardin Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.


İlçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunan Dinç vatandaşlar tarafından sıcak karşılandı. Dinç, ziyaretinde sokakta oynayan çocuklar ile yakından ilgilenerek, esnaf ve vatandaşın sorunları ve taleplerini dinleyip her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Dinç; “Her zaman olduğu gibi bu günde esnafı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşın ve esnafın yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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