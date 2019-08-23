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Kaymakam Dinç'ten Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Mardin’in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Gençlik Merkezi’nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.


Kaymakam Dinç, Gençlik Merkezi'nde devam eden resim kursunu gezip öğrencilerle yakından ilgilendi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Dinç, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Merkezde eğitim gören kursiyerlerimize başarıların devamını diliyorum. Yarınlarımız olan öğrencilerimiz ve çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız. İlçemizde çocuklara ve öğrencilere her türlü desteği sağlayacağız" dedi.


Kursiyerler de ziyaretleri dolayısıyla Kaymakam Dinç'e teşekkür etti.

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