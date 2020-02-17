İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Dündar halk kütüphanesini ziyaret etti

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, halk kütüphanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, halk kütüphanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti.


Kaymakam Dündar, ilçe halk kütüphanesini ziyaret edip burada ders çalışmaya gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinleyen Kaymakam Dündar, "Kütüphaneler bizim geçmişimizi gösteren aynalar gibidir. Buraları sık sık ziyaret edip bu bilgilerden faydalanmak gerekir. Burada öğrencilerin bu kütüphanemizden faydalanıp çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Okuyan neslimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.