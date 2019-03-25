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Kaymakam Eroğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret

Mardin’in Dargeçit İlçe Kaymakamı Rızvan Eroğlu, önceki gün terör örgütü PKK mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Mardin'in Dargeçit İlçe Kaymakamı Rızvan Eroğlu, önceki gün terör örgütü PKK mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.


Mardin'in Dargeçit ilçe kırsalında önceki gün teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan askerler, tedavileri için Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dargeçit Kaymakamı Eroğlu, beraberindeki heyetle birlikte hastanede tedavileri devam eden askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Eroğlu, sıkıntılarının olup olmadığını sorduğu askerlerle bir süre sohbet etti.

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