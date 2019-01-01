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Kaymakam Hüseyin Tekin'den yılbaşı ziyareti

Kültürel farklılıkları, hoşgörüsü ile bu yıl ziyaretçi akınına uğrayan Mardin’in Midyat ilçesinde ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin yeni yıla güvenlik güçleri ile birlikte girdi.

Kültürel farklılıkları, hoşgörüsü ile bu yıl ziyaretçi akınına uğrayan Mardin'in Midyat ilçesinde ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin yeni yıla güvenlik güçleri ile birlikte girdi.


Midyat ilçesinde güvenlik noktalarında görev yapan asker ve polisleri yalnız bırakmayan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ile birlikte güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik ederek huzur ve sağlık diledi. Uygulama noktalarında güvenlik güçleri ile bir araya gelen Kaymakam Tekin Midyat ve Mardin'de farklı din ve etnik kökenden “binlerce kişinin kardeşçe yaşayarak Dünya'ya örnek olduğunu 2019 yılına yine huzur ve kardeşlik ile adından söz ettireceğini kaydetti. İlçenin güvenliğini sağlan personelin huzura büyük katkı sunduğunu kaydeden Tekin, “Binbir fedakarlık ederek görevleri başında olan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. Güvenlik güçlerimiz, sağlık, itfaiye ekiplerimiz bölgemizin ve ilçemizin huzuru için çalışıyor kendilerini kutluyor başarılar diliyorum”dedi.

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