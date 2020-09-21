Kaymakam Temizkan minik öğrencilerin okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Emrullah Temizkan, yeni eğitim öğretim döneminin açılışında okula başlayan anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Kaymakam Temizkan, beraberindeki eşi Merve Temizkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile birlikte Misak-ı Milli İlkokulunu ziyaret etti. Okul girişinde öğrenciler tarafından ateş ölçer cihazı ile ateşleri ölçüldükten sonra okula giren Kaymakam Temizkan ve beraberindekiler, ilkokul birinci sınıf ve anasınıfını ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek tanışarak hayallerindeki meslekleri soran Kaymakam Temizkan, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin ziyaretinden sonra okuldaki öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Temizkan, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın öğretmenlere selamını iletti. Kaymakam Temizkan, "Anasınıfı ve mini mini birlerin bugün okulda ilk günleri, yalnız bırakmayalım dedik. Sevinçlerine olmak istedik. Bizler sizlerin eseriyiz. Bugün avukat, doktor hangi alanda olursa olsun anarken zihnimizde bir öğretmenimizin ismi vardır. Bana da sorsanız çok hayırla yad ettiğim, andığım öğretmenlerim var. Hala ismini andığımda yüreğime neşe doluyor. Bizler Nusaybin'de yapılacak işler noktasında ne gibi çalışmalar yapabiliriz dediğimizde eğitim konusu bu meselenin başındadır. Öğrenci sayısı muazzam, derslik olarak çok şükür Nusaybin iyi bir noktada. Bundan sonra bizim samimiyetimiz, gayretimiz, işi takip etmemizdir. Nusaybin'in tarihi geçmişi belli, kadim bir medeniyete sahip, kültürlü bir geçmişe sahiptir. Nusaybin birçok seyyahın uğradığı, seyahatnamelerde ismi çok güzel anılan bir şehirdir. İnşallah siz değerli öğretmelerimiz sayesinde bu kültürü daha da ileriye taşıyarak yeni Aziz Sancar'lar, sevgi dolu vefalı insanlar yetiştireceğiz" dedi.