Kaymakam Yüzer'den şampiyon takıma spor malzemesi desteği

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Mehmet Yüzer, TÜGVA futbol turnuvasında şampiyon olan Atatürk Anadolu Lisesi futbol takımı oyuncularına krampon hediye etti.

TÜGVA Kızıltepe temsilciliği tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında Kızıltepespor Lisesi'ni penaltılarla yenen Atatürk Anadolu Lisesi'nin şampiyon olduğu maçta Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer kupalarını takdim etmiş ve hediye sözünü vermişti. Turnuvanın ardından Kaymakam Yüzer, Atatürk Anadolu Lisesi'nin futbol takımına krampon gönderdi.

Öğretmen ve öğrenciler desteklerinden dolayı Kaymakam Yüzer'e teşekkür etti.