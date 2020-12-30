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Kaymakamlıktan trafik kazasıyla ilgili açıklama: “32 vatandaşımız yaralandı”

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 32 işçinin yaralandığını açıkladı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 32 işçinin yaralandığını açıkladı.


Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kızıltepe Kaymakamlığı olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemizde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucunda 32 vatandaşımız yaralanmış olup yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmış akabinde yaralılar Mardin merkez ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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