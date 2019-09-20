İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Mardin’de Nusaybin-Cizre karayolunda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mardin'de Nusaybin-Cizre karayolunda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Cizre karayolu Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Balaban Mahallesi mevkiinde İpek Yolu'nda seyir halindeyken ön tekerinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazayla birlikte alev alan otomobili gören mahalle sakinleri otomobildeki 3 kişiyi çıkarırken, yoldan geçen beton mikseri tazyikli suyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.


Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.