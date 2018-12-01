Kırmızı ışık ihlali yapan araçlara ceza

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan yol denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yapan 11 araca ceza kesildi, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 1 saatte kırmızı ışık ihlali yapan 11 araca idari para cezası kesildi. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yapıp ehliyeti bulunmayan 1 şahısa ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kırmızı ışık ihlalinden ceza kesildi. Mardin çevre yolu Fen Lisesi Kavşağı ışıklarında yapılan kontrollerde ihbarlı kırmızı ışık denetiminde, ışık kuralına uymayan 11 araca toplamda 2 bin 585 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye ise 2 bin 16 TL para cezası kesildi.