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Kırşehir'de firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Mardin’de 2010 adam öldürme sucundan cezaevine gönderilen ve 6 yıl sonra sevk edildiği Kırşehir Açık Cezaevi’nde cezasını çekerken firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalandı.

Mardin'de 2010 adam öldürme sucundan cezaevine gönderilen ve 6 yıl sonra sevk edildiği Kırşehir Açık Cezaevi'nde cezasını çekerken firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalandı.


Mardin'de 2010 yılında kasten adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezavine konulan ardından 2016 yılında Kırşehir Açık Cezaevi'ne nakledilen M.B., Mart 2016'da cezaevinden firar etti. Yaklaşık 3 yıldır araması bulunan zanlı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaldığı eve düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Zanlı, cezasının geri kalan bölümünü çekmesi için Mardin Cezavi'ne gönderildi.

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