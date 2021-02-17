Kış yüzü görülmeyen Mardin'de badem ağaçları çiçek açtı

Bu yıl kış yüzü görülmeyen Mardin'de bahar yüzünü erken gösterdi, badem ağaçları çiçek açtı.

Bu yıl ülke genelinde kış mevsiminin mevsimsel sıcaklıkların üstünde seyretmesiyle yağışlar ciddi oranda azaldı. Kış mevsiminin hissedilir derecede yaşanmadığı Mardin'de bahar yüzünü erken gösterdi, badem ağaçları çiçek açtı. 35 yıldır çiftçilik yapan 55 yaşındaki Cengiz Admış, ağaçların 15 gün önce çiçek açtığını söyledi. Kar ve doluya maruz kalırsa çiçek açan ağaçların meyve vermeyeceğini belirten Admış, “Şubat ayındayız. Bu hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar, bademler çiçek açtı bu sene. Erken açtı çiçekler, Şubat'ta olmaması lazımdır. Mart'ta olması lazımdır. Şimdiden çiçek açtı” dedi.

“Mardin bu yıl kış yüzü görmedi”

Ağaçların erken çiçek açmasını mevsimsel sıcaklığa bağlayan çiftçi Admış, ”Bunu mevsimsel sıcaklığa bağlıyoruz. Mardin bu yıl kış yüzü görmedi. Geçen sene iyiydi. Bu sene yok, kış görmedik. Bu sene görüyorsunuz her tarafta kuraklık var. Yağmur yok, kar yok. Ama ağaçların hepsi çiçek açmış. Allah korusun, kar veya dolu gibi bir şey olursa badem ya gelir ya da gelmez. Kiraz da öyle. Hasatla ilgili bir şey bilmiyoruz. Allah bilir, verirse olacak vermezse olmaz. Ama daha erkendir. Erken çiçek açtı daha 15 gün vardı. Martın 5'inde 10'unda olması lazımdır. Kar hiç yağmadı. Az bir şey yağdı” diye konuştu.