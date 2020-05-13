Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, Mardin'de çocuklar parklara koştu

Mardin'de korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda oyun oynadığı görüldü.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle çocuklar günler sonra sonra sokağa çıkmanın keyfini yaşadı. Tarihi Mardin'de dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklardan bazıları bisikletiyle gezerken bazısı da top oynayıp koşmayı tercih etti.

2 ay sonra ilk defa sokağa çıkan 9 yaşındaki Asya Örnek, dışarı çıkmanın sevincini yaşadığını söyledi. Örnek, "Çok mutluyum. Uzun zamandır evde çok sıkılıyordum. Ama bu izin çok iyi geldi, parka geldim. Dolaştım, yürüdüm ve gezdim. Güneşin tadını çıkardım. Okulumu çok özledim. Çok mutluyum" dedi.

Günler sonra dışarı çıkmanın keyfini yaşadığını ifade eden 10 yaşındaki Nisa Kaş ise "Çok mutluyum, parka ailemle geldim, gezdim. Uzun bir süre sonra ilk defa arkadaşımı gördüm. Kendimi yeni doğmuş gibi hissettim" diye konuştu.

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Kısıtlama saat 15.00 itibari ile yeniden başlayacak.