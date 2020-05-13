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Kısıtlama kalktı, Kızıltepe'de çocuklar parkların yolunu tuttu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 40 gün sonra çocuklar sokağa çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 40 gün sonra çocuklar sokağa çıktı. Çocuklar, evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini doyasıya çıkardı.


Kızıltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün saatler 11.00'ı gösterirken sokağa çıktı. Parklara koşan çocuklar oyunlar oynayıp güneşli havanın keyfini çıkardı. 40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uydu.


Kardeşi ile birlikte parkta spor yapan Ayaz Yılmaz, "Birkaç aydır dışarıya çıkmıyor. Evde sıkıldık. Evde spor yapmaktan gerçekten de çok sıkıldık. Onun için parka geldik, bugün iznimiz var. Parka geldik spor yaptık çok eğlendik" dedi.


Çocuklarını parka getiren Muhsin Yılmaz, "Çocuklarımı ben dışarı çıkardım. Çocuklar evde sıkılmıştı biraz hava alsın dedik. İnşallah en yakın zamanda bu hastalık aramızdan çıkar. Bizde eski günlerimize döneriz" diye konuştu.


Evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkaran çocukların sokak izni saat 15.00'da sona erecek.

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