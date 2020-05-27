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Kısıtlama sona erdi, Mardin'de vatandaşlar sokakları doldurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile arife günü başlayıp Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin’de vatandaşlar sokakları doldurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile arife günü başlayıp Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de vatandaşlar sokakları doldurdu.


İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile arife gününden başlayıp Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama dün gece saat 00.00'da sona erdi. Mardin'de de kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar sokakları doldurdu. Kentin en işlek caddesi olan Vali Ozan Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı yakınında bulunan kavşakta araç trafiği yaşandı. Kentin birçok noktasında trafik akışını sağlayan trafik polisi ekipleri, denetimlerini sürdürdü.

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