Kızılay Genel Başkanı Kınık vatandaşları kan ve immün plazma bağışına davet etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mardin'de kan alma biriminin açılışını yaparak vatandaşları Ramazanda da kan ve immün plazma bağışına davet etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Mardin'e gelerek Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan kan alma biriminin açılışını yaptı. Ülke genelinde buna benzer 300 civarında kan alma biriminin olduğunu belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün Mardin'deyiz. Mardin'de Artuklu kan alma birimimizi açıyoruz. Ve bu kan alma birimlerimiz her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı alıyor. Bu kan bağışını Türkiye'deki bin 500'e yakın hastaneye ulaştırıyor. Biliyorsunuz ulusal güvenlik temin programı Kızılay uhdesinde yürütülüyor. Ve her yıl ülkemizde yaklaşık 3 milyon kan Kızılay aracılığıyla gönüllü bağışçılarımızdan temin ediliyor. Ve Kızılay'ın güvenli kan tedarik sistemi ile birlikte hastanelere ulaştırılıyor'' dedi.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kınık, ''Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle de korona virüs pandemisinin olumsuz etkisi ve Ramazanın da bu anlamda üstüne gelmesiyle beraber ihtiyacın arttığını ama bağışların bu anlamda ihtiyacı karşılamadığını ifade edebilirim. Onun için bu dönem bizim biraz seferberlik yaptığımız bir dönem oldu. Çalışma saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık. Vatandaşlarımız Kızılay'ın kan bağış noktalarına kanver.org web sitesi üzerinden Türkiye'de yaklaşık 170'i seyyar 300 civarındaki kan noktalarına randevu alarak gelebilirler'' diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bağışçıların kısıtlamadan muaf olduğunu dile getiren Kınık, “Kızılay'ın kanver.org web sitesinden alacakları randevularla istisna kapsamındalar. Yani randevularını güvelik güçlerine gösterdiklerinde istisnai olarak sokağa çıkabiliyorlar. Kan bağışında da bulunabiliyorlar. Özellikle korona virüs pandemisi nedeniyle artan kan ihtiyacı ve bu ihtiyaç nedeniyle bütün illerimiz ve hastanelerimizde artan kan ihtiyacının karşılanma gerekliliğinden dolayı Ramazan ayında özellikle korona geçirmiş olan vatandaşlarımızı Kızılay personelleri aracılığıyla kan bağış merkezimize bekliyoruz'' şeklinde konuştu.