Kızılay Midyat Şubesi'nden yetimlere giyecek yardımı

Türk Kızılay'ı Mardin'in Midyat İlçe Şubesi tarafından, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yetim çocuklara giyecek yardımı yapıldı.

Türk Kızılay'ı şubeleri aracılığıyla yetimlere kucak açmaya devam ediyor. Midyat Şubesi tarafından günler öncesinden tespit edilen yaklaşık 200 yetim çocuk, mağazada kendi bedenlerine uygun olarak gömlek,tişört, ayakkabı ve kazak aldı. Kızılay üyeleri tarafından tek tek ilgiyle karşılanan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklar, bayram öncesinden alınan kıyafetler için Kızılay üyelerine teşekkür etti.

Yetimlerin, Hz. Muhammed'in (sav) emaneti olduğunu ve Kızılay'ın bu anlayışla hareket ettiğini belirten Kızılay Midyat Şube Başkanı Murat Aykat, böyle bir yardımda bulundukları için ekipçe mutlu olduklarını söyledi. Aykat, "Yetimler, Hz. Muhammed'in (sav) bize emanetidir. Biz öncelikle bu anlayışla hareket ederek, Midyat ve köylerinde ihtiyacı olan yetim ailelerin çocuklarını belirledik ve onlarla iletişime geçtik. Yaklaşık olarak 200 yetime ulaştık ve çocukları mağazaya götürdük, bedenlerine uygun kıyafeti seçip aldılar. Biz bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Kime yaparsanız yapın, yaptığınız her iyilikten sonra bir haz duyuyorsunuz. Ayrıca bu yetim ailelere ilerleyen zamanlarda gıda yardımı da yapılacak, daha çok aileye ulaşabilmemiz için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Benimle beraber yetim çocuklara yardım eden üyelere de teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Midyat Şube üyesi Mehmet Selim Yıldız ise, yardım edilen çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu söyledi. Yıldız, "Bu sevince ortak olmak, vesile olmak bizim için mutluluk vericidir. Allah, birçok ayette yetimlerle ilgili bize öğüt vermiş, bilgi vermiştir. Çocukları sevindirdik. Allah sevindirenlerden razı olsun, biz sadece köprü vazifesi gördük" diye konuştu.