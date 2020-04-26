İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay'dan iftarda su ve ekmek ikramı

Türk Kızılayı Mardin’in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.

Türk Kızılayı Mardin'in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl iftar çadırları kurulamaması üzerine Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede Kızılay gönüllüleri, ev ev dolaşarak vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu. Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, Ramazanın birlik ve bereketini hep birlikte yaşadığımız ve geçtiğimiz yıllarda yapılan iftar çadırlarının bu yıl korona virüs nedeniyle kurulamadığını söyledi. Ay, "Biz de Kızılay olarak bu dayanışmamızın kesintiye uğramamasını istiyoruz. Şube yöneticilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımıza iftar öncesi su ve ekmek ikramında bulunduk. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.