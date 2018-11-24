Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bölgeye açılıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, il dışından da bir çok hastayı kabul ederek bölgeye hitap etmeye başladı. Talepleri karşılamak için merkeze 10 ünite daha ekledi.

Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne eklenen 10 ünitenin açılışı gerçekleştirildi. Programa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Sinanoğlu, Başhekim Davut Tacar, Hastane Müdürü Necati Özçelik, Müdür Yardımcısı Abdullah Akkaya, daire başkanları, doktorlar ve davetliler katıldı. Hastane hakkında bilgi veren Başhekim Davut Tacar, göreve geldiklerinde merkezle ilgili birçok eksiklik tespit ettiklerini ve vatandaşlara kaliteli hizmet vermek için işe başladıklarını söyledi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça hizmet verdiklerini belirten Dr. Tacar, "Merkezimiz hizmet binasının tüm katlarında bulunan odalar ve klinikler, boyanarak bakım ve onarımdan geçirilmiştir. Işıklandırma sistemi değiştirilerek yepyeni modern bir dizayna kavuşturulmuştur. Merkezimiz giriş katında MHRS oluşturularak, merkezimize başvuran ve hekimlerimiz tarafından tedavisi devam edecek olan hastalarımıza randevu oluşturmak için üç dil bilen personel görevlendirilerek hizmet verilmektedir. Merkezimizde diş tedavisi hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Alo 182 hattından ve internet adresinden da randevu alarak hizmet alabilmektedirler" dedi.

Merkezde günlük 900 hastaya hizmet veriliyor

Merkezlerinde günlük ortalama 900 hastaya hizmet verildiğini kaydeden Başhekim Tacar, şöyle devam etti:

"Merkezimize diş tedavileri için başvuran hastalarımız ilçemiz Kızıltepe merkezden, köylerinden, Mardin'in tüm ilçelerinden ve aynı zamanda Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçe merkezlerinden ve köylerinden gelen hastalarımıza da hizmet vermektedir.

Merkezimizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü muayene ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Bu hizmetler, diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, sabit protez, hareketli protez diş taşı temizliği gibi tedavi hizmetlerinden oluşmaktadır. Merkezimize başvuran hastalarımıza kaliteli hizmeti vermek en büyük amacımızdır. Merkezimize diş tedavisi için başvuran hiçbir hasta muayene olmadan geri gönderilmemektedir. Merkezimizin tüm imkanları ile hastalarımıza en iyi ve kaliteli hizmet vermeye çalışmaktayız. Merkezimizde tedavisi mümkün olmayan ve uzmanlık gerektiren hastalarımızı tedavileri için Diyarbakır Diş Hekimliği Fakültesine sevk ediyoruz. Ayrıca yaşlı ve engelli hastalarımızın diş tedavileri için Evde Sağlık Birimi oluşturulmuş olup, bu tür hastaların Sağlık Bakanlığı'nın ilgili telefon hattından ve internet adresinden merkezimizin bu hizmetinden yararlanabilmek için başvuru yapmaları durumunda bir diş hekimi, bir ağız ve diş sağlığı teknikeri, şoför ve aracımızla bu tür hastalarımızın tüm diş tedavileri evlerinde yapılmaktadır. Ayrıca merkezimizde saat 16.00-24.00 saatleri arasında acil poliklinik hizmetleri de verilmekte olup bu saatler arasında merkezimize başvuran hastalarımıza diş muayenesi ve tedavileri yapılmaktadır."