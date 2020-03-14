Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip koronavirüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde ekipler, Cumhuriyet Meydanı, havalimanı, Özmen yer altı çarşısı, Cumhuriyet Karakolu, sağlık merkezleri, Kızıltepe Belediyesi, kaymakamlık, cami, mecsit, okul, kurs merkezleri ve halkın yoğunlukla kullandığı birçok alan dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.