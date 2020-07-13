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Kızıltepe Belediyesi köyden 21 kamyon çöp topladı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi ekipleri, Büyükboğaziye köyünde yaptığı çalışmada 21 kamyon hayvan gübresi ve çöp temizledi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi ekipleri, Büyükboğaziye köyünde yaptığı çalışmada 21 kamyon hayvan gübresi ve çöp temizledi.


Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde olduğu gibi köylerde de çöp temizleme işlemlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri Büyükboğaziye köyünde kepçe ve kamyonlarla çöp ve hayvan gübresi topladı. Ekipler, köyde 21 kamyon çöp ve hayvan gübresini temizledi.

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