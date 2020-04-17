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Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bırakıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge uyarınca, lokanta, kafeterya, restoran gibi mekanların kapatılması, "Evde kal" çağrıları ile sokak ve caddelerdeki sosyal hareketlilik de yavaşladı. Böylece kedi ve köpeklerin yiyecek bulması zorlaştırdı. Bunun üzerine Kızıltepe Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. İlçe merkezinde belirlenen Cumhuriyet Meydanı ve Hastane Caddesi olmak üzere toplamda 12 noktaya sokak hayvanları için yem bırakıldı. Kızıltepe Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada zorlu süreçte sokak hayvanları için gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulandı. Kızıltepe Belediyesi, bundan sonra da sokak hayvanlarına yiyecek ve sağlık alanlarında desteklerin devam edeceğini belirtti.

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