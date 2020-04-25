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Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü

Mardin’in en kalabalık ilçesi olan Kızıltepe korona virüs salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Mardin'in en kalabalık ilçesi olan Kızıltepe korona virüs salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Cumhuriyet Meydanı, sessizliği fotoğraf karelerine yansıdı.


İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Mardin'in en kalabalık ilçesi Kızıltepe ramazan ayına sakin girdi. İlçede Cumhuriyet Meydanı ve caddelerin boş olduğu gözlendi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede polis ekiplerinin önemli noktalardaki uygulamaları devam ediyor.

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