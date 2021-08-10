Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin en önemli ticaret ve buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerin kalkınması ve öteden beri gelen sorunları ortadan kaldırmak için projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM tarafından, Kızıltepe ilçesinin merkezinde yer alan vatandaşların bir araya geldiği, önemli ticaret merkezi ve turistler açısından önemli uğrak yerlerin başında gelen Kızıltepe Cumhuriyet Meydanının daha modern ve güzel bir görünüme kavuşması için kararlaştırılan Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesinde çalışmalar başlatıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tamamlandığında ilçeye ayrı bir güzellik katacak proje, 10 bin metrelik alanı kapsıyor. Meydanda bulunan yaklaşık 230 iş yerinin mevcut kepenkleri sökülerek dokuya uygun otomatik kepenk, doğrama camekan takılacak. Tabelalar standart hale getirilerek tente takılacak. Aydınlatma direkleri değiştirilecek. Üst kotlarda bulunan binalarda sıva ve boyama işlemi devam ediyor. İş yerlerinin önünde bulunan kaldırım gibi kotlarda kaldırılarak standart hale getirilecek. Vatandaşların daha ferah bir ortamda bir araya gelip zaman geçirmeleri için ağaçlar dikilecek yeşil alan artırılacak.