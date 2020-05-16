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Kızıltepe' de kısıtlama kalktı ama sokaklar yine boş kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde, 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin'de muaf tutulan iller arasında bulunuyor. Mardin'in en büyük ilçesi olan Kızıltepe'de sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı. Cumhuriyet Meydanında çok az sayıda insanın olduğu görüldü. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede Ramazan ayının da etkisiyle vatandaşların evlerinde kalmayı tercih ettiği belirtildi.

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